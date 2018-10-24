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İran'daki kuzey ormanlarının yarısı yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

İran Ulusal Çevre Ağı Koordinasyon Kurulu Üyesi Mesud Mevlana, ülkenin kuzeyinde yer alan ormanlık alanların devrimden bu yana yarı yarıya azaldığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Ulusal Çevre Ağı Koordinasyon Kurulu Üyesi Mesud Mevlana, ülkenin kuzeyinde yer alan ormanlık alanların devrimden bu yana yarı yarıya azaldığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mevlana, "Doğal kaynaklar ve ormancılık istatistiklerine göre, ülkenin kuzeyindeki orman alanları 40 yılda 3 milyon 600 binden, bir milyon 800 bin hektara düştü." dedi.

Ormanların yok olmasının iklim değişikliğine yol açtığına işaret eden Mevlana, "İklim değişikliği nedeniyle yağmur normal yağmıyor. Geçmişte 6 ayda yağan yağmur, 6 günde yağıyor. Bu nedenle sel felaketleri yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın "kuzey ormanları" olarak adlandırılan ve Hazar Denizi'nin güneybatısındaki Erdebil eyaletinden başlayıp Kuzey Horasan'a kadar uzanan bölge ülkenin en geniş ormanlık alanını oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mesud Mevlana orman

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