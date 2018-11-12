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İran'daki mahkumların yüzde 70'i uyuşturucu suçlusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, ülkedeki mahkumların yüzde 70'inin uyuşturucu suçlusu olduğunu ve bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, İran'daki mahkumların yüzde 70'inin direkt ya da dolaylı olarak uyuşturucu suçlusu olduğunu açıkladı.

Laricani, başkent Tahran'da düzenlenen Yüksek Yargı Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada cezaevlerindeki sorunlara değindi.

İran cezaevlerindeki mahkumların yüzde 70'inin direkt ya da dolaylı olarak uyuşturucu suçlusu olduğunu aktaran Laricani, bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Suçluların tutukluluk halinin, suç işleyen kişilerin topluma ve ülkenin güvenliğine zarar vermesini önlemek için uygulandığını söyleyen Laricani, bu tür bireylerin serbest olmasının diğer insanların zarar görmesine neden olacağını ifade etti.

Laricani, İran resmi ajansı IRNA'daki açıklamasında, tüm tutukluların zararlı kişiler olmadığını ve yargının bu türden mahkumların cezalarını, cezaevi yerine farklı bir şekilde çekmelerini sağlayabileceğine işaret ederek, "Mahkumlar da bu şekilde ruhsal ve sosyal açıdan kendilerini rehabilite etme fırsatı bulacaktır." dedi.

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, cezaevine alternatif olarak bulunacak çözümün de ülkedeki ceza oranını azaltabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi İRAN mahkum uyuşturucu

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