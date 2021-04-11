İran’daki Natanz Nükleer Tesisine Siber Saldırı

İran’ın nükleer şefi Ali Akbar Salihi Natanz nükleer tesisine “nükleer terörizm” bağlantılı saldırı olduğunu açıkladı.

Salihi, saldırganlara karşı Tahran’ın yanıt verme hakkı olduğunu söyledi.

İsrail’deki Kan kamu radyosu istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Mossad’ın nükleer tesise siber bir saldırı düzenlediğini belirtti. Bununla birlikte olayla ilgili İsrail’den resmi bir açıklama gelmiş değil.

İranlı yetkililer elektrik dağıtım sistemindeki problemin tesiste bir soruna neden olduğunu açıkladılar.

Yetkililer, olaydan herhangi bir yaralanan olmadığını ya da bir sızıntı meydana gelmediğini de kaydettiler.

Olay tam da tesiste İran’ın yeni geliştirilmiş uranyum santrifüjleri kullanmaya başlamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Natanz tesisi İsfahan bölgesinde çölde bulunuyor ve İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının merkezi olarak biliniyor.

Tesis, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerince takip ediliyor.

Salihi, uluslararası toplumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı “nükleer terörizm” olarak nitelediği olaya ilgili olmaya çağırdı.