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İran’daki Natanz Nükleer Tesisine Siber Saldırı

11.04.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın nükleer programında merkezi konumdaki Natanz nükleer tesisine siber saldırı düzenlendiği kaydedildi. İsrail kamu radyosu Kan, olayın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu iddia ederken, İran olaya yanıt verme hakkı olduğunu belirtti

İran’daki Natanz Nükleer Tesisine Siber Saldırı

İran’ın nükleer şefi Ali Akbar Salihi Natanz nükleer tesisine “nükleer terörizm” bağlantılı saldırı olduğunu açıkladı.

Salihi, saldırganlara karşı Tahran’ın yanıt verme hakkı olduğunu söyledi.

İsrail’deki Kan kamu radyosu istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Mossad’ın nükleer tesise siber bir saldırı düzenlediğini belirtti. Bununla birlikte olayla ilgili İsrail’den resmi bir açıklama gelmiş değil.

İranlı yetkililer elektrik dağıtım sistemindeki problemin tesiste bir soruna neden olduğunu açıkladılar.

Yetkililer, olaydan herhangi bir yaralanan olmadığını ya da bir sızıntı meydana gelmediğini de kaydettiler.

Olay tam da tesiste İran’ın yeni geliştirilmiş uranyum santrifüjleri kullanmaya başlamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Natanz tesisi İsfahan bölgesinde çölde bulunuyor ve İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının merkezi olarak biliniyor.

Tesis, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerince takip ediliyor.

Salihi, uluslararası toplumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı “nükleer terörizm” olarak nitelediği olaya ilgili olmaya çağırdı.

İsrail Kan radyosu ise istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde tesiste oluşan zararın İran’ın belirttiğinden daha fazla olduğunu belirtti.

Geçen yıl Temmuz ayında da tesiste yangın çıkmış, İran bunun ülkenin nükleer programını sabote etme amacı taşıdığını kaydetmişti.

2010’da Amerika ve İsrail’in geliştirdiği düşünülen Stuxnet virüsü Natanz’a saldırı için kullanıldıktan sonra farkedilmişti.

İran, Batılı istihbarat servislerince İran’ın gizli nükleer programının beyni olarak nitelenen Mohsen Fakhrizadeh’in geçen yıl öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutmuştu.

İsrail sorumluluğu ne inkar etti, ne de kabul etti.

Tahran nükleer bomba geliştirdiği yönündeki iddiaları reddediyor.

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