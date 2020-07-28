HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'daki Patlamalara Bir Yenisi Daha Eklendi

İran'daki Patlamalara Bir Yenisi Daha Eklendi

28.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

İran’da bir süredir devam eden patlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Kirmanşah şehrinde bir patlama meydana geldi

İran'daki Patlamalara Bir Yenisi Daha Eklendi

İran’da bir süredir devam eden patlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Kirmanşah şehrinde bir patlama meydana geldi.

Mizan Haber Ajansı’nın haberine göre patlama Dolat Abad endüstri bölgesinde bir yakıt tankında meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA, bölgede 6 yakıt tankında patlama olduğunu ve büyük bir yangın çıktığını haber verdi. Bölgeden gelen görüntülerde gökyüzünü yoğun bir dumanın kapladığı görülüyor.

Kirmanşah İtfaiye Şefi de 100 kadar görevlinin yangına müdahale ettiğini olayda yaralanan bazı kişilerin olduğunu söyledi.

İran’da Ocak ayından bu yana nükleer ve askeri tesislerin yakınlarında nedeni açıklanmayan bir takım patlamalar medyana geliyor. Özellikle Natanz nükleer tesisi yakınlarında meydana gelen patlama dikkat çekmiş ve endişeye neden olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı 2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı
Kuzey Kore'den çok ilginç savaş açıklaması!Kuzey Kore'den çok ilginç savaş açıklaması!
Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?

En Çok Okunan Haberler

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

Bankamatikten çektiği hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor

Bankamatikten çektiği hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Hayranıyla aşk yaşıyor! Instagram'dan duyurdu

Hayranıyla aşk yaşıyor! Instagram'dan duyurdu

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Diğer Haberler
29 yıldır kendi yaptıkları adada yaşıyorlar

29 yıldır kendi yaptıkları adada yaşıyorlar

Park halindeki araçlar böyle yandı

Park halindeki araçlar böyle yandı

Kuzey Kore'den çok ilginç savaş açıklaması!

Kuzey Kore'den çok ilginç savaş açıklaması!

Eski başbakan Rezak zimmetine milyonlarca dolar geçirmiş!

Eski başbakan Rezak zimmetine milyonlarca dolar geçirmiş!

Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!

Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.