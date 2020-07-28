İran'daki Patlamalara Bir Yenisi Daha Eklendi

İran’da bir süredir devam eden patlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Kirmanşah şehrinde bir patlama meydana geldi.

Mizan Haber Ajansı’nın haberine göre patlama Dolat Abad endüstri bölgesinde bir yakıt tankında meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA, bölgede 6 yakıt tankında patlama olduğunu ve büyük bir yangın çıktığını haber verdi. Bölgeden gelen görüntülerde gökyüzünü yoğun bir dumanın kapladığı görülüyor.

Kirmanşah İtfaiye Şefi de 100 kadar görevlinin yangına müdahale ettiğini olayda yaralanan bazı kişilerin olduğunu söyledi.

İran’da Ocak ayından bu yana nükleer ve askeri tesislerin yakınlarında nedeni açıklanmayan bir takım patlamalar medyana geliyor. Özellikle Natanz nükleer tesisi yakınlarında meydana gelen patlama dikkat çekmiş ve endişeye neden olmuştu.

