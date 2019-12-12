İran'daki reformist lider Rad: "Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor"

İSTANBUL (AA) - İran Millet Koalisyonu Partisi Genel Başkanı Ali Şekuri Rad, geçen ay benzin zammı sonrası birçok kentte protestoların düzenlenmesinin nedenini "halkın yönetime karşı derin memnuniyetsizlik içerisinde olması" şeklinde değerlendirdi.

Reformist lider Rad, partisinin başkent Tahran'daki Şehit Beheşti Salonu'nda düzenlenen 5. Olağan Kongresinde konuştu.

Partiye yakınlığıyla bilinen "İmtidad Telegram" sayfasına göre Rad, "Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor. Benzin zammı gösterileri de bu memnuniyetsizliğin tezahürüdür. Halk bu memnuniyetsizliğini her fırsatta ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.

İran halkının devlet yönetimindeki herkesi mevcut kötü durumdan sorumlu tuttuğuna işaret eden Rad, şöyle devam etti:

"Seçimlere katılımın ülke sorunlarını çözmediği anlayışı güçlenmektedir. Halkın seçimlere yüksek katılımı isteniyorsa, demokratik seçim şartları sağlanmalıdır."

Öte yandan kongreye, Mecid Ensari, Ahmed Mazeni, Habibullah Peyman, İbrahim Asgarzade, Fatime Kerrubi, İlyas Hazreti, Muhsin Haşimi, Lütfullah Meysemi, Muhammed Tevessüli, Said Leylaz, Mustafa Taczade ve Masume İbtikar gibi ülkenin önde gelen reformist siyasetçileri katıldı.