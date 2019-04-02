HABER

İran'daki sel felaketinde 46 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

İran'daki sel felaketinde 46 kişi öldü

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Dez Barajı'nda incelemelerde bulunan Nemeki, burada devlet medyasına yaptığı açıklamada, iki haftadan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

Nemeki, sel felaketi nedeniyle 21'i ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde olmak üzere toplam 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakanı ayrıca, yetkililerin sel uyarısında bulunduğu bölgelerdeki evlerin boşaltılması, bu bölgelere seyahat edilmemesi, nehir yataklarının olduğu alanlar ile sel bölgelerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

- Huzistan'daki bazı ilçeler için sel uyarısı

Öte yandan Huzistan'a bağlı Şuş İlçesi Kaymakamı Adnan Gazi ise Dez ve Kerha barajlarının taşma tehlikesi bulunduğunu belirterek, bölgede acil durum ilan edildiğini ve ilçeye bağlı beldeler ile 70 köy için acil boşaltılması çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Yine Huzistan eyaletine bağlı Şuşter İlçesi Kaymakamı Hüseyin Peniye Danepur da Dez Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilçedeki 34 köyün boşaltılması için tahliye işlemlerinin başladığını belirtti.

Bu arada ülkenin batısındaki Loristan eyaletine bağlı Poldohter kentindeki su taşkınlarının son birkaç günde arttığı, kente bağlı tüm köylerin sular altına kaldığı ve bölgede büyük maddi zarar oluştuğu aktarıldı.

İran'ın Huzistan, Gülistan, Loristan, Fars, Kermanşah ve Hemedan eyaletlerinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük maddi hasara ve can kayıplarına yol açmıştı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşimi'nin yurt dışında izinde olması ülkede tartışmalara neden olmuş ve bunun üzerine Haşimi görevinden alınmıştı.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Ahşap saklama kabı: "Külek"Ahşap saklama kabı: "Külek"
CHP'nin kaybettiği ilçede, il başkanına eleştiriCHP'nin kaybettiği ilçede, il başkanına eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN sağlık bakanı sel

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.