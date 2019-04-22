İran'daki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

İran'daki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

İran Kriz Yönetimi Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bahtiyari, devlet medyasına yaptığı açıklamada, 25 eyalette toplam 235 şehir ve 4 bin 304 köyün etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bin kişinin yaralandığını belirtti.

Bahtiyari, ülkedeki selden doğrudan ya da dolaylı olarak yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiğini, 400 bin kişinin zorunlu olarak yerlerinden tahliye edildiğini, 40 bin evin tahrip olduğunu ve 41 bin evin ise onarıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.

- Sistan-Beluçistan'da 8 köy tahliye edildi

Öte yandan İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 8 köyün boşaltıldığı belirtildi.

Sistan-Beluçistan Valiliğinden yapılan açıklamada, Hirmend şehrinde 293 evin sular altında kaldığı 5 köy ile olası sel tehlikesinin bulunduğu 3 köyün boşaltıldığı aktarıldı.