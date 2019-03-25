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İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 18’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 23:37 | Son Güncelleme

İran’ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 18’e yükseldi.İran’ın kuzeyinde yaşanan sel felaketi, güney şehirlerini de vurdu.

İran’ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 18’e yükseldi.
İran’ın kuzeyinde yaşanan sel felaketi, güney şehirlerini de vurdu. İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, İran’ın güneybatısındaki Şiraz şehrinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 18’e yükseldiğini duyurdu. Kolivend, hayatını kaybedenlerden 4’ünün çocuk olduğunu belirterek, 94 kişinin de yaralandığını ifade etti.
İran Devlet Televizyonu, bazı illerde nehir ve barajların yakınındaki köylerin su taşkını tehlikesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.
İranlı yetkililer, 48 saat içinde başkent Tahran’da ve Huzistan eyaletinde sel olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İran Enerji Bakanı Reza Ardakanian yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği ülkemizi zorluyor. İran’daki bu sellerin nedeni dünyadaki iklim değişikliğinin bir sonucudur” dedi.

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