İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 62’ye yükseldi

İran’da 2 haftayı aşkındır devam eden sel felaketinde ölü sayısı 62 ye yükselirken yaralı sayısının 478 olduğu belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, İran’da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ülke genelinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Halidi, “Şiraz’da 22, Gülistan eyaletinde 7, Mazenderan eyaletinde 5, Kuzey Horasan eyaletinde 3, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde 3 ve Loristan eyaletinde 5 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti” dedi.

İran’ın güney eyaletlerinde etkisini sürdüren sel felaketinde yaralı sayısının 478 olduğunu açıklayan Sözcü Halidi, 19 kişinin henüz müşahade altında tutulduğunu aktardı. İran Meteoroloji Kurumu önümüzdeki günler için Kum, Simnan, Gülistan ve Kirmanşah için sel uyarısında bulunurken Huzistan eyaleti için sel tehdidinin devam ettiğini belirtti.

5 bin 300 kişiye yardım ulaştırıldı

İran Kızılayı İlam Eyalet sorumlusu Hüseyin Arifi şuana kadar selden etkilenen 5 bin 300 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirterek, “İlam eyaletinde bulunan bir çok köy maalesef su altında” ifadesini kullandı.

Dün gece İran’ın Loristan eyaletinde etkili olan sel felaketinde ise Loristan Sağlık Bakanlığı 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri ve İran Kızılayı selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürürken sel riski nedeniyle Huzistan eyaletinde bulunan 67 köyün tahliye edildiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle selin vurduğu bölgelere gerekli yardımın ulaştırılamadığını belirterek yaptırımların ekonomik terör olduğunu vurgulamışlardı.

Türk Kızılayının ise İran’da sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaştığı bildirildi. Türk ve İran Kızılayının ortak çalışması ile afetzedelere 320 adet çadır, 500 adet yatak, 100 hijyen seti ve 1625 adet battaniyenin dağıtılacağı açıklandı.

