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İran’daki sel felaketinin ardından vali görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

İran’da Gülistan Eyaletinin Türkmen Sahra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sırasında yurt dışı iznine çıkan vali görevden alındı.İran’da selden etkilenen Sahra bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, sel felaketine rağmen yurt dışı ziyaretinden dönmeyen Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşemi’yi görevden aldı.Gülistan eyaletinde sel felaketinin ardından günler geçmesine rağmen halk kendi imkanlarıyla selden etkilenenlere yardım etmeye çalışıyor.

İran’da Gülistan Eyaletinin Türkmen Sahra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sırasında yurt dışı iznine çıkan vali görevden alındı.
İran’da selden etkilenen Sahra bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, sel felaketine rağmen yurt dışı ziyaretinden dönmeyen Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşemi’yi görevden aldı.
Gülistan eyaletinde sel felaketinin ardından günler geçmesine rağmen halk kendi imkanlarıyla selden etkilenenlere yardım etmeye çalışıyor. Valinin görevini yerine getirmemesine tepkili halk, sosyal medyada vali ve içişleri bakanının görevden alınmasını istedi.
İran Devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Vali Haşemi’nin Nevruz’dan bir ay önce ailevi sorunları nedeniyle yurt dışına gitmek için izin talebinde bulunduğunu belirtmişti. Fazli, Haşemi’nin “Bölgede her şey kontrolümüz altında” cümlesini aktararak izine çıktığını ve izni onayladığını ifade etmişti. Fazli halkın “Vali neden hadiseden sonra göreve geri dönmedi?” sorusuna ise cevap verememişti.
Sel nedeniyle Gülistan eyaletinde büyük maddi hasara yol açtı. Meteorolojinin günler önce yaptığı sel uyarılarına rağmen yetkililerin hazırlıksızlığı itirazların yükselmesine yol açtı. İran’da Nevruz bayramı nedeniyle devlet kurumlarının tatili de müdahaleleri sekteye uğrattı.
Sosyal medya aracılığıyla felaketin büyüklüğünü duyuran felaketzedeler başta Türkmenlerin yaşadığı bölgeler olmak üzere selden etkilenen bölgeler için yardım topladı. İran’da halk sosyal medya ağlarında “Türkmen Sahra yalnız değildir” kampanyası başlatarak, yemek ve su gibi ihtiyaçları toplayarak bölgeye destek için yola çıtı.
Kriz masasının geç kurulması ve selin giderek daha büyük alanı vurması kurtarma işleminin ağır ilerlemesine neden oldu.

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