HABER

İran'daki selde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan'da 5, Gilan'da ise 3 kişi hayatını kaybetti

İran'da cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan, Gilan, Gülistan, İsfahan, Yezd ve Kuzey Horasan eyaletlerine bağlı başta Kurtköy, Ali Abad, Gürgan, Ramser, Bender Gez, Talış ve Rudser, Nuşehr olmak üzere 37 ilçede iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu, çok sayıda yerleşim alanı sular altında kaldı.

İran Kızılayı Arama Kurtarma Kurumu Başkanı Murteza Selimi, selden en çok etkilenen bölge olan ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Selimi söz konusu 5 kişiden 2'sinin bir araca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin selde mahsur kalan 2 bin 679 kişiye ulaştığını anlatan Selimi, 675 kişiden oluşan yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

- Tarihi köprü çöktü

İran'ın yarı resmi haber ajansı "Mehr", Mazenderan eyaletine bağlı Nuşehr kentindeki tarihi Maşlek köprüsünün aşırı yağışlara dayanamayarak çöktüğünü duyurdu. Köprünün çökmesiyle iki aracın nehre düştüğü ifade edildi.

Öte yandan Gilan eyaletindeki Talış kentinde ise 6 kişinin bulunduğu bir aracın Havik Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Araçta bulunan 6 kişiden 3'ünün öldüğü, 2 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, 1 kişinin ise nehir sularına kapılarak kaybolduğu aktarıldı.

İran devlet televizyonu, dün yayınlanan haberinde, ülkenin kuzeyinde cuma gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yetkililer, cuma günü başlayan şiddetli yağışların etkili olduğu bölgedeki halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

PARTNERTwitter’da çalışmak ister misiniz?Twitter’da çalışmak ister misiniz?
Ankara'da KPSS heyecanıAnkara'da KPSS heyecanı
Sünnet olan Feridun, takılan altınları taşıyamadıSünnet olan Feridun, takılan altınları taşıyamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gilan İRAN Mazenderan

En Çok Okunan Haberler

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.