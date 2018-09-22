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İran'daki silahlı saldırıda 11 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

İran'daki silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyinzade, Ahvaz kentindeki askeri törene yapılan silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hüseyinzade, İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında 11 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Hüseyinzade, askeri ve siyasi yetkililerin katıldığı törene saldırı düzenleyenlerden 2'sinin ölü, 2'sinin de sağ yakalandığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahvaz İRAN Tahran

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