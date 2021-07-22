HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'daki su protestoları "kontrolden çıkacak" endişesi

İran'daki su protestoları "kontrolden çıkacak" endişesi

22.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir kuraklık yaşayan İran'ın güney kentlerinde su kesintilerine karşı protestolar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "protestolar siyasi çatışmaya" dönüşebilir uyarısı yaptı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güney kentlerinde su kesintilerine karşı yapılan protestoların, siyasi bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Geçen haftadan bu yana ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı kentler, su kesintileri nedeniyle protesto gösterilerine sahne oluyor. Polisin sık sık sert müdahale ettiği eylemlerde arbedeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Huzistan'daki insanların eylemleri yasal olsa da İran'ın düşmanlarının bu durumu siyasi olarak kullanmalarına izin vermemeliler" dedi.

Tahran yönetimi, polis ile su kesintilerini protesto edenler arasında çıkan arbedelerden, "isyancılar" ve "karşı devrim yanlısı teröristleri" sorumlu tutuyor. Resmi verilere göre en az iki sivil ve bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ancak görgü tanıkları, ölü ve yaralıların sayısının çok daha fazla olduğunu öne sürüyor. Ve yine görgü tanıklarının ifadelerine göre, rejimi eleştiren sloganlar attıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Farsça yayın yapan yabancı basın kuruluşları, polisin protestoculara sert müdahale görüntülerine yer verirken İran medyasında konuya yönelik çok az haber yer alıyor.

Ruhani'ye suçlama

İran'da kuraklık kaynaklı su sıkıntısı yeni bir sorun değil. Ancak hava sıcaklıklarının 50 dereceye ulaştığı Huzistan eyaleti bu kez çok daha fazla etkilendi. Cumhurbaşkanı Ruhani son sekiz yıl içinde eyaletin eskimiş altyapısını yenilememekle suçlanıyor. Ruhani ise altyapı değişikliğinin yapılamamasına, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkede süren eknomik krizi gerekçe gösteriyor.

İran hükümeti, Huzistan eyaletinin farklı kentlerindeki eylemlerin, ülke geneline yayılmasından endişe ediyor. Sosyal medyada Tahran'da çekilen ve birçok kişinin hükümet karşıtı sloganlar atığı görüntüler paylaşılıyor. Protestoların yayılmasını önlemek için hükümet, yargı mensuplarını ve parlamentodan delegasyonları durumu yerinde incelemek üzere Huzistan eyaletine gönderdi.

Huzistan eyaleti 2019 yılındaki hükümet karşıtı gösterilerin merkezi konumundaydı. Buradaki protestolar, ülke geneline yayıldı. Eyaletteki Sünni-Arap azınlığı, çoğunluğun Şii olduğu İran'da ayrımcılığa uğradıklarını savunuyor.

AFP,dpa / GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
PARTNERAlişan'dan duygusal mesajAlişan'dan duygusal mesaj
Parlamentoda korku dolu anlar! Bir anda çığlık attıParlamentoda korku dolu anlar! Bir anda çığlık attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 ilçede denize girmek yasaklandı

4 ilçede denize girmek yasaklandı

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Afrodit'in yakışıklı aktörle buluşması olay oldu

Afrodit'in yakışıklı aktörle buluşması olay oldu

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.