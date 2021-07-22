İran'daki su protestoları "kontrolden çıkacak" endişesi

Cumhurbaşkanı Ruhani, "protestolar siyasi çatışmaya" dönüşebilir uyarısı yaptı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güney kentlerinde su kesintilerine karşı yapılan protestoların, siyasi bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Geçen haftadan bu yana ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı kentler, su kesintileri nedeniyle protesto gösterilerine sahne oluyor. Polisin sık sık sert müdahale ettiği eylemlerde arbedeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Huzistan'daki insanların eylemleri yasal olsa da İran'ın düşmanlarının bu durumu siyasi olarak kullanmalarına izin vermemeliler" dedi.

Tahran yönetimi, polis ile su kesintilerini protesto edenler arasında çıkan arbedelerden, "isyancılar" ve "karşı devrim yanlısı teröristleri" sorumlu tutuyor. Resmi verilere göre en az iki sivil ve bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ancak görgü tanıkları, ölü ve yaralıların sayısının çok daha fazla olduğunu öne sürüyor. Ve yine görgü tanıklarının ifadelerine göre, rejimi eleştiren sloganlar attıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Farsça yayın yapan yabancı basın kuruluşları, polisin protestoculara sert müdahale görüntülerine yer verirken İran medyasında konuya yönelik çok az haber yer alıyor.

Ruhani'ye suçlama

İran'da kuraklık kaynaklı su sıkıntısı yeni bir sorun değil. Ancak hava sıcaklıklarının 50 dereceye ulaştığı Huzistan eyaleti bu kez çok daha fazla etkilendi. Cumhurbaşkanı Ruhani son sekiz yıl içinde eyaletin eskimiş altyapısını yenilememekle suçlanıyor. Ruhani ise altyapı değişikliğinin yapılamamasına, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkede süren eknomik krizi gerekçe gösteriyor.

İran hükümeti, Huzistan eyaletinin farklı kentlerindeki eylemlerin, ülke geneline yayılmasından endişe ediyor. Sosyal medyada Tahran'da çekilen ve birçok kişinin hükümet karşıtı sloganlar atığı görüntüler paylaşılıyor. Protestoların yayılmasını önlemek için hükümet, yargı mensuplarını ve parlamentodan delegasyonları durumu yerinde incelemek üzere Huzistan eyaletine gönderdi.

Huzistan eyaleti 2019 yılındaki hükümet karşıtı gösterilerin merkezi konumundaydı. Buradaki protestolar, ülke geneline yayıldı. Eyaletteki Sünni-Arap azınlığı, çoğunluğun Şii olduğu İran'da ayrımcılığa uğradıklarını savunuyor.

AFP,dpa / GA, HT

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