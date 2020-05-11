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  4. İran’daki tatbikatta "yanlışlıkla" 19 kişi hayatını kaybetti

İran’daki tatbikatta "yanlışlıkla" 19 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 13:15 | Son Güncelleme

Basra Körfezi’nde yapılan deniz tatbikatı sırasında bir destek gemisinin yanlışlıkla vurulması sonucu 19 asker öldü.

İran’daki tatbikatta "yanlışlıkla" 19 kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.İran deniz kuvvetlerinin, Basra Körfezi'nde yaptığı askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada 19 asker yaşamını yitirdi, 15'i de yaralandı. İran ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Konarak destek gemisinin yanlışlıkla açılan ateşle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "kazanın" Pazar günü öğleden sonra Cask limanı açıklarında meydana geldiği bilgisi verildi.

Ordunun açıklamasında, zarar gören geminin "teknik incelemeler" için limana götürüldüğü kaydedildi. Olay sırasında gemide kaç mürettabatın bulunduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Devlet televizyonu IRIB, Camaran adlı fırkateynden atılan roketin yanlışlıkla destek gemisi Konavar'a isabet ettiğini duyurdu. IRIB, destek gemisinin hedefe gereken uzaklıkta bulunmadığı ve bu nedenle vurulduğunu belirtti. Olayla ilgili ayrıntıların incelemelerin tamamlanmasının ardından verileceği kaydedildi.

ISNA haber ajansına bilgi veren yetkililer, olayda yaralanan 15 askerin Sistan ve Belucistan'daki hastanelerde tedavi edildiğini, iki askerin yoğun bakımda bulunduğunu açıkladı.

AFP,dpa/JD,GA

©️ Deutsche Welle Türkçe

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