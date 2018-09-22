İran'daki terör saldırısı

ANKARA (AA) - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 asker hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi.
Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA ise saldırıda 20 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
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