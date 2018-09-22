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İran'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre devrim muhafızlarına bağlı 8 asker öldü, 20 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 asker hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi.

Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA ise saldırıda 20 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahvaz İRAN terör saldırısı

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