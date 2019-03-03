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İran'daki Tuz Gölü'nün kurumasından endişe ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kum kenti Çevre Koruma Müdürü Rıza Musevi Meşkini, kentteki Tuz Gölü'nün kurumasının önüne geçilmemesi halinde çevre felaketinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu

İSTANBUL (AA) - Başkent Tahran'ın güneyindeki Kum kenti sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün kurumaya devam ettiği, önlem alınmaması halinde çevresel felaketlerin meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndaki (ISNA) habere göre, Kum kenti Çevre Koruma Müdürü Rıza Musevi Meşkini, "Tuz Gölü hakkındaki endişelerimiz devam ediyor. Maalesef durumu geçmişe göre daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililerin söz konusu göle özel ilgi göstermesi gerektiğini dile getiren Meşkini, "Tuz Gölü ekosisteminin bozulması durumunda tuz, rüzgar aracılığıyla başkent Tahran ve civar illere taşınacak ve telafisi mümkün olmayan çevresel felaketlere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Meşkini, gölün kurumasının önüne geçmek için su kanallarıyla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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İRAN Kum Çevre Koruma Müdürü Rıza Musevi Meşkini Kum kenti Tuz Gölü

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