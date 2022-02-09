HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'dan 1450 km menzilli yeni füze

İran'dan 1450 km menzilli yeni füze

09.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı.

İran'dan 1450 km menzilli yeni füze

Füze çıkışı, İran'ın nükleer programıyla ilgili Viyana'da görüşmelere yeniden başlanmasının hemen ardından geldi.İran, 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini kamuoyuna tanıttı. Yarı resmi Tasnim haber ajansı, yeni füzenin üst düzey askeri yetkililerin Devrim Muhafızları füze üssüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tanıtıldığını bildirdi.

Haberde, füzenin "Devrim Muhafızları tarafından geliştirilen, katı yakıtla çalışan, yüksek manevra kabiliyeti ile füze kalkanlarını delme kabiliyetine sahip üçüncü nesil uzun menzilli bir stratejik silah" olduğu kaydedildi.

Üzerinde yapılan değişikliklerle "Hayberşeken" (Hayber Yıkıcısı) füzelerinin ağırlığının, benzer füzelere göre üçte bir oranında, füzenin fırlatılması için gerekli sürenin de altıda bir oranında azaltıldığı bildirildi.

Füzenin adının, 7'nci yüzyılda Hayber muharebesinde Müslümanların eline geçen Yahudi kalesine gönderme yaptığı düşünülüyor. 1450 kilometre menzilli yeni füzenin bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurma kapasitesine sahip olduğu dikkat çekiyor. İsrail'in İran'a en yakın noktası yaklaşık bin kilometre uzaklıkta yer alıyor. İran'ın halihazırda 2 bin kilometre menzilli füzeleri de bulunuyor.

Bakıri: Füze programını geliştirmeye devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın balistik füze programını geliştirmeye devam edeceği mesajını vererek "Gerek nicelik gerek nitelik açısından füze gücümüzde büyüme, gelişme ve mükemmellik yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Füze çıkışı, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015'te imzalanan anlaşmanın geleceğinin masaya yatırıldığı dün Viyana'da başlayan görüşmelerin ardından geldi. İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve dolaylı olarak ABD'nin katıldığı görüşmelerde İran, anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını şart koşuyor.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, İran da kendisine uygulanan yaptırımlara yanıt olarak anlaşmayla üstlendiği yükümlülüklerde gevşemeye gitmişti.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
California Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecekCalifornia Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecek
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
İkinci 'Kadir Şeker' olayı! 'Keşke hiç dokunmasaydım'İkinci 'Kadir Şeker' olayı! 'Keşke hiç dokunmasaydım'
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Transferde son gün sürprizi!

Transferde son gün sürprizi!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.