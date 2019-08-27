HABER

İran'dan 450 kilometre menzilli yeni seyir füzesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

İran'ın Mubiyn adı verilen yeni seyir füzesi, Moskova'daki Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi

İSTANBUL (AA) - İran, karadan karaya 450 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran yapımı Mubiyn adlı füze ilk olarak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

İran yapımı 450 kilometre menzilli füzenin ağırlığı 670 kilogram. Radara yakalanmama özelliğine sahip füzenin saatte 900 kilometre hıza ulaşabildiği ve 45 bin feet irtifaya çıkabildiği ifade ediliyor.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.

- İran'ın füzeleri tartışması

Yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı yenilemeyle ilgili pazarlık konuları arasında İran'ın elindeki füzeler meselesi önemli yer tutuyor.

İran-Irak Savaşı'nda silah ambargosu nedeniyle savunmasız kaldığını öne süren Tahran yönetimi, 8 yıl süren savaş dönemindeki tecrübeleri neticesinde edindiği füzeleri tartışma konusu dahi yapmak istemiyor.

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza! Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!
Yerli uydu ’LAGARİ’ Türk tarımının hizmetindeYerli uydu ’LAGARİ’ Türk tarımının hizmetinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Mubiyn füzesi tanıtımı

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.