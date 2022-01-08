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İran'dan 51 ABD'liye Yaptırım Kararı

08.01.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonla bağlantılı olarak 51 ABD vatandaşının, yaptırım listesine alındığını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonla bağlantılı olarak 51 ABD vatandaşının, yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, çoğu ABD ordusu bağlantılı kişilere, terör eylemi ve insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Söz konusu kişilerin, İran’daki mal varlıklarının dondurulması şeklindeki yaptırım kararı, bu kişilerin İran’da bir varlıklarının olmaması nedeniyle sembolik bir anlam taşıyor.

İran medyası tarafından paylaşılan konuya ilişkin dışişleri bakanlığı açıklamasında “General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin şehit edildiği, ABD’nin terör operasyonundaki rolleri ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle, bu kişiler hakkında yaptırım kararı alınmıştır” denildi.

Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve eski Beyaz Ulusal Güvenlik Danışmasnı Robert O’Brien da bulunuyor.

İran ordusunun elit birlikleri olarak bilinen Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, Irak’ta, konvoyuna düzenlenen insansız hava araçlı operasyonla öldürülmüştü.

İran benzer şekilde geçen yıl yaptığı açıklamayla, eski Başkan Donald Trump ve bazı diğer ABD’li yöneticileri de yaptırım listesine aldığını ilan etmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Süleymani’yi anma töreninde yaptığı konuşmada, Donald Trump’ın bu sebeple yargılanacağını ya da Tahran yönetiminin bunun intikamını alacağını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’yi 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından İran’a yönelik çok sayıda ambargo ve yaptırımı devreye sokmuştu.

İran ve Biden yönetimindeki ABD, nükleer anlaşmaya geri dönüş için halen Avusturya’nın başkenti Viyana’da müzakerelere devam ediyorlar.

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