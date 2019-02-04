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İran'dan "AB ile mali mekanizmada şart kabul etmiyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: "Uygulamaya geçmesini beklediğimiz INSTEX'in FATF'la irtibatını kabul etmiyoruz. Avrupa'nın mali mekanizmada uygulamayı geciktirmesinin yanı sıra bir de şart öne sürmesini kabul etmediğimizi kendilerine söyledik"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları INSTEX adlı özel ticari mekanizmanın, kara paranın aklanması ve terörizme aktarılan parayla mücadeleyi içeren FATF yasa tasarısıyla ilişkilendirilmesini reddettiklerini söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi'ndeki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında konuşan Zarif, INSTEX'i İran'ın nükleer anlaşmalardan kaynaklanan menfaatlerini koruma konusunda olumlu bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Zarif, "Uygulamaya geçmesini beklediğimiz INSTEX'in FATF'la irtibatını kabul etmiyoruz. Avrupa'nın mali mekanizmada uygulamayı geciktirmesinin yanı sıra bir de şart öne sürmesini kabul etmediğimizi kendilerine söyledik." dedi.

- AB destekli mekanizma

Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları perşembe günü İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurduklarını duyurmuştu. INSTEX adlı şirketin Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.

Avrupa Birliği'ne (AB) ABD Doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak mekanizma, ilk aşamada ambargo dışı ilaç ve gıda gibi ürünleri kapsayacak. Ambargoya dahil olmasa da finansal ve bankacılık yaptırımları nedeniyle bu malların ticareti mümkün olmuyordu.

AB'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mekanizmanın İranlı ve Avrupalı uzmanlar arasındaki birkaç aylık görüşmeler sonrasında operasyonel hale geleceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FATF yasası INSTEX İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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