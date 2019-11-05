İran’dan AB ülkelerine nükleer baskı

İran Cumhurbaşkanı, Fordo tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna başlanacağını duyurdu.İran, nükleer programıyla ilgili 2015 yılında Batılı ülkelerle imzaladığı anlaşmadan bir adım daha uzaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fordo nükleer tesisindeki bin 44 santrifüje Çarşamba gününden itibaren uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, İran'ın nükleer anlaşmaya yönelik ihlallerinin geri çevirilebilir olduğunu, anlaşmaya taraf olan diğer imzacı devletlerin tüm taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran'ın da aynı şekilde davranacağını söyledi.

AB ülkelerine mesaj

Ruhani, anlaşmaya taraf olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, İran'ın ham petrol ihracatını büyük ölçüde kısıtlayan ABD yaptırımlarına karşı bir çözüm bulmaya çağırarak "Petrolümüzü satabilmemiz, paramızı ülkemize getirebilmemiz gerekiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, "Fordo'daki santrifüjlerle ilgili hassasiyetlerini biliyoruz. Ancak aynı zamanda taahhütlerini yerine getirirlerse gazı yeniden keseriz. Dolayısıyla bu adımı geri çevirmek mümkün. Onlar taahhütlerini yerine getirmezken bizim bunları tek taraflı olarak tamamen uygulamamız kabul edilemez" diye konuştu.