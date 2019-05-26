İran'dan ABD ile görüştüğü iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran ile ABD arasında herhangi bir görüşmenin olmadığını belirtti.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD ile görüşme yaptıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Musevi, ara bulucular üzerinden görüşmelere başladıkları yönündeki açıklamaları reddederek, "İran ile ABD arasında doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir görüşme olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin geçen hafta İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah ise bölgede artan gerginliğin sonra erdirilmesi için ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını belirtmişti.

Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.