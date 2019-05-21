Söz konusu kişinin İngiltere istihbarat servislerinden eğitim aldığını ifade eden İsmaili, "British Council'le bağlantısının yanı sıra İngiltere casusluk servislerinden eğitim almış ve İngiltere Dışişleri Bakanlığının imkanlarından faydalanmıştır." ifadelerini kullandı.

İran'da ABD ve Suudi Arabistan istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişi hakkında bilgi veren İsmaili, "ABD ve Suudi Arabistan casusluk servisleriyle bağlantılı iki kişi hakkındaki mahkumiyet kararı kısa süre önce çıkarıldı." dedi.

İran'da ABD ve Suudi Arabistan istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişinin hapse mahkum edildiği belirtildi.

İngiltere'de yaşayan Emiri, ailesini ziyaret etmek için geldiği İran'da 14 Mart 2018'de "milli güvenliğe aykırı eylemler" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kültürel nüfuz ve dönüşüm projelerinin yöneticisi olduğu öne sürülen Emiri, geçen hafta mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bunun ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, çifte vatandaş olan ve İngiliz hükümeti ile bağlantılı kuruluşlar için çalışan İran vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

