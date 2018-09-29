İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Tahran yönetimi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Irak'ın Basra şehrindeki konsolosluk binasında hizmet verilmeyeceği ve herhangi bir saldırıdan İran'ın sorumlu tutulacağı yönündeki ifadelerini "gülünç ve şüphe uyandırıcı" olarak nitelendirdi.

ABD'nin, İran aleyhindeki açıklamalarını, "kendi eylemlerinin etkisinden kurtulmak için ortaya attığını" savunan Kasımi, Tahran yönetiminin diplomatlara ve diplomatik misyonlara yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtti.

"ABD, İran ile ilgili asılsız iddialardan vazgeçemedi." diyen Behram Kasımi, Washington yönetimini, Irak hükümetinin kurulması sürecinde plan yapmakla suçladı.

Kasımi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, "Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, Riyad yönetimini "terörizmin destekçisi olmakla" itham etti.