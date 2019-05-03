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İran'dan ABD yaptırımlarını etkisizleştirme planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

İran Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını etkisizleştirmek ve döviz piyasasını dengelemek için komşu ve dost ülkelerle mali mekanizmaları geliştirmeyi öngören altı maddelik plan hazırlandığını duyurdu

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin yaptırımlarını etkisizleştirmek ve döviz piyasasını dengelemek için komşu ve dost ülkelerle mali mekanizmaları geliştirmeyi öngören altı maddelik plan hazırlandığını açıkladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin ekonomik baskılarını etkisiz hale getirmek için hazırlanan planla, enflasyonu durdurmayı ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların kontrolünün amaçlandığını belirtti.

Himmeti, ABD'nin İran petrolünü hedef alan yaptırımlarına karşı petrol dışı ihracatın artırılması ve ihracattan elde edilen dövizin ülke ekonomisine dahil edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Döviz piyasasının güçlendirilmesi ve piyasadaki döviz dengesinin sağlanması yoluyla piyasa istikrarının korunmaya çalışılacağının altını çizen Himmeti, hazırlanan plan doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerinin temini için de gerekli dövizin sağlanacağını dile getirdi.

İran Merkez Bankası Başkanı, yaptırımları etkisizleştirmek için hazırlanan plan kapsamında komşu ve dost ülkelerle özel mali mekanizmalar kurulmasının önemini de vurgulayarak, ithalatın da takas sistemiyle gerçekleştirileceğini kaydetti.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adında ödeme mekanizmasını kurmuştu. Türkiye'nin, İran'a yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarına karşı olduğunu birçok kez dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, "Biz de buna benzer bir mekanizmayı nasıl kurabiliriz, bunu konuşuyoruz." demişti.

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ABD İRAN İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti Merkez Bankası yaptırımlar

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