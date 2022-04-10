HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran’dan ABD’li 15 Yetkiliye Yaptırım

İran’dan ABD’li 15 Yetkiliye Yaptırım

09.04.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, ABD’li 15 yetkiliye yaptırım uygulamaya başladığını açıkladı; yaptırımların hedef aldığı isimlerin çoğu eski Başkan Donald Trump yönetiminden

İran’dan ABD’li 15 Yetkiliye Yaptırım

İran bugün, aralarında eski ABD Genelkurmay Başkanı George Casey ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani’nin yer aldığı 15 Amerikalı yetkiliye yaptırım uygulamaya başladığını açıkladı.

Yaptırımlar, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak için Washington ve Tahran arasında yapılan dolaylı müzakerelerin durması sonrasında geldi.

2018’de dönemin başkanı Donald Trump, ABD’yi anlaşmadan çekmiş ve Tahran'ın yaklaşık bir yıl sonra nükleer yükümlülüklerini ihlal etmeye başlamasına neden olmuştu.

İran’ın yaptırımlarında adı geçen yetkililerin neredeyse tamamı, İranlı yetkililere, politikacılara ve şirketlere yaptırım uygulayan Trump yönetimi sırasında görev yaptı.

Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin eski komutanı General Austin Scott Miller, eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve birkaç eski ABD’li büyükelçi, bugünkü İran yaptırımlarının hedef aldığı yetkililer arasında.

İran medyasında yer alan açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı yetkilileri İran'a karşı "terörist grupları ve terör eylemlerini" desteklemekle ve İsrail'in bölgeye ve Filistin halkına "baskıcı eylemlerini" desteklemekle suçladı.

İran ve ABD arasında anlaşmayı kurtarmak için Viyana'da 11 aydır süren dolaylı görüşmeler, her iki tarafın da kalan sorunları çözmek için Tahran ve Washington’un alması gereken siyasi kararlar olduğunu söylemesiyle durdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer endüstrisini barışçı amaçlarla geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ve 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerine katılan tüm tarafların buna saygı duyması gerektiğini söyledi.

Tahran geçen Ocak ayında da, 2020’de General Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmesini sebep göstererek çoğu ABD ordusundan 51 Amerikalıya yaptırım açıklamıştı. Geçen yıl da Trump ve birkaç üst düzey ABD yetkilisine yaptırım uygulanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede hükümet düştü! Güvenoyu alamadı...O ülkede hükümet düştü! Güvenoyu alamadı...
Darp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyorDarp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyor
Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.