İran’dan ABD’li 15 Yetkiliye Yaptırım

İran bugün, aralarında eski ABD Genelkurmay Başkanı George Casey ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani’nin yer aldığı 15 Amerikalı yetkiliye yaptırım uygulamaya başladığını açıkladı.

Yaptırımlar, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak için Washington ve Tahran arasında yapılan dolaylı müzakerelerin durması sonrasında geldi.

2018’de dönemin başkanı Donald Trump, ABD’yi anlaşmadan çekmiş ve Tahran'ın yaklaşık bir yıl sonra nükleer yükümlülüklerini ihlal etmeye başlamasına neden olmuştu.

İran’ın yaptırımlarında adı geçen yetkililerin neredeyse tamamı, İranlı yetkililere, politikacılara ve şirketlere yaptırım uygulayan Trump yönetimi sırasında görev yaptı.

Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin eski komutanı General Austin Scott Miller, eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve birkaç eski ABD’li büyükelçi, bugünkü İran yaptırımlarının hedef aldığı yetkililer arasında.

İran medyasında yer alan açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı yetkilileri İran'a karşı "terörist grupları ve terör eylemlerini" desteklemekle ve İsrail'in bölgeye ve Filistin halkına "baskıcı eylemlerini" desteklemekle suçladı.

İran ve ABD arasında anlaşmayı kurtarmak için Viyana'da 11 aydır süren dolaylı görüşmeler, her iki tarafın da kalan sorunları çözmek için Tahran ve Washington’un alması gereken siyasi kararlar olduğunu söylemesiyle durdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer endüstrisini barışçı amaçlarla geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ve 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerine katılan tüm tarafların buna saygı duyması gerektiğini söyledi.

Tahran geçen Ocak ayında da, 2020’de General Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmesini sebep göstererek çoğu ABD ordusundan 51 Amerikalıya yaptırım açıklamıştı. Geçen yıl da Trump ve birkaç üst düzey ABD yetkilisine yaptırım uygulanmıştı.

