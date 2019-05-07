İran’dan ABD’nin Akdeniz hamlesine tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, ABD’nin USS Abraham Lincoln savaş gemilerinin Akdeniz’e giriş yaptığını ve Washington’un psikolojik savaş başlatmaya çalıştığını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, ABD’nin USS Abraham Lincoln savaş gemilerinin 21 gün önce Akdeniz’e giriş yaptığını söyledi. ABD’nin bu hamlesini değerlendiren Hüsrevi Washington’un psikolojik savaş başlatma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Pazar günü USS Abraham Lincoln savaş gemilerinin Orta Doğu’daki bazı görevler için gönderildiğini duyurmuştu.

