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İran'dan "ABD'nin ekonomi terörizmine karşı yasal adım" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "ekonomi terörizmi" karşısında ülke çıkarlarını korumak için yasal yolları kullanmayı sürdüreceklerini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "ekonomi terörizmi"ne karşı ülke çıkarlarını korumak için yasal yolları kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Zarif, Twitter hesabından, ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmeme kapsamında 60 günü içeren "1'nci Adım" eylem planı süresinin sona ermesinin ardından bugün başlatılan "2'inci Adım" eylem planıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran, bugün, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak (anlaşmayı) iyileştirici adımları barındıran ikinci aşamaya geçiyor. ABD'nin ekonomi terörizmi karşısında çıkarlarımızı korumak için nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu adımların İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kastederek üç Avrupa ülkesinin anlaşmaya uyması halinde geri çekilebileceğini belirten Zarif, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamada başarısız olan Avrupa ülkeleri, İran'ın 36'ncı madde kapsamında aldığı iyileştirici önlemleri en azından siyasi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda desteklemelidirler." dedi.

- İran'dan karşı adımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek 2'nci Adım'ın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceklerini açıklamıştı.

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2'inci Adım ABD'nin ekonomik savaşı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yasal adım

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