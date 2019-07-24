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İran’dan ABD’nin "ikinci İran İHA’sını düşürdük" iddiasına yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran’a ait hiçbir insansız hava aracının ABD tarafından düşürülmediğini söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD’nin İran’a ait bir İHA’nın düşürüldüğü yönündeki iddiasını yalanlayarak, "ABD tarafından İran’a ait hiçbir insansız hava aracı düşürülmemiştir” dedi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran’a ait hiçbir insansız hava aracının ABD tarafından düşürülmediğini söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD’nin İran’a ait bir İHA’nın düşürüldüğü yönündeki iddiasını yalanlayarak, "ABD tarafından İran’a ait hiçbir insansız hava aracı düşürülmemiştir” dedi. ABD, Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir İran İHA’sı düşürdüklerini iddia etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle savunma amaçlı düşürdüklerini kaydetmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Trump’ın iddiasını yalanlayarak, ”ABD kendisine ait bir İHA’yı düşürmüş olabilir” ifadesini kullanmıştı. Devrim Muhafızları ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu İHA’nın Hürmüz Boğazı’ndaki görevini başarılı bir şekilde yerine getirerek üsse geri dönüş yaptığını belirtmiş ve İHA’nın ABD savaş gemisini izlediği ana ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

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