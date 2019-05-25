HABER

İran’dan ABD’nin kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, "Bu kararın karşısında durulmalıdır” dedi.ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kararın uluslararası güvenlik ve barış adına son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, "Bu kararın karşısında durulmalıdır” dedi.
ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kararın uluslararası güvenlik ve barış adına son derece tehlikeli olduğunu söyledi. Resmi temasları kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gelen ve Pakistan’dan ayrılmadan önce açıklama yapan Zarif, "Amerikalılar Körfez’de gerilimi artırmak ve hasmane siyasetlerini gerekçelendirmek için bu yolu izlemekteler” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararının tehlikeli olduğunu söyleyen Zarif, "Ortadoğu’da ABD güçlerinin etkisini arttırması son derece tehlikeli ve uluslararası barış için bir tehdittir. Bu kararın karşısında durulmalı ve gereken yapılmalıdır” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya bin 500 asker gönderilmesinin planlandığı kararı onaylamış ve kararın Ortadoğu’ya takviye koruma ihtiyacı için alındığını belirtmişti.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tirAK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir
Karamollaoğlu: Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmazKaramollaoğlu: Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Kurtulmuş: AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.