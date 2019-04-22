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İran’dan ABD’nin muafiyet kararına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 18:51 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlardan muaf tuttuğu ülkeler için verdiği süreyi uzatmama kararına ilişkin, “İran ortaklarıyla temas halinde ve buna göre karar alacak” dedi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran’a yaptırımlarda bazı ülkelere tanınan muafiyet kararını uzatmamasına ilişkin, ABD’nin uyguladığı yaptırımların ve aldığı muafiyet kararının hiçbir değeri olmadığını vurgulayarak, “İran ortaklarıyla temas halinde ve buna göre bir karar alınacak” dedi.ABD’nin muafiyeti uzatmama kararının ardından yetkili organlar ile gerekli istişarenin yapıldığını ve Avrupa, komşu ülkeler, uluslararası kurumlar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Musevi, “Yapılan görüşmelerin ardından alınan kararı kısa sürede açıklayacağız” diye konuştu.Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlardan muaf tuttuğu ülkeler için verdiği süreyi uzatmama kararına ilişkin, “İran ortaklarıyla temas halinde ve buna göre karar alacak” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran’a yaptırımlarda bazı ülkelere tanınan muafiyet kararını uzatmamasına ilişkin, ABD’nin uyguladığı yaptırımların ve aldığı muafiyet kararının hiçbir değeri olmadığını vurgulayarak, “İran ortaklarıyla temas halinde ve buna göre bir karar alınacak” dedi.
ABD’nin muafiyeti uzatmama kararının ardından yetkili organlar ile gerekli istişarenin yapıldığını ve Avrupa, komşu ülkeler, uluslararası kurumlar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Musevi, “Yapılan görüşmelerin ardından alınan kararı kısa sürede açıklayacağız” diye konuştu.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran’ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir” ifadeleri yer almıştı. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanamaması halinde boğazı geçişlere kapatacaklarını açıklamıştı.

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