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İran’dan ABD’nin Müslüman Kardeşler’i terörist ilan etme planına eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan etme planını eleştirdi.Katar’da düzenlenen Asya İş Birliği Diyaloğu 16.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan etme planını eleştirdi.
Katar’da düzenlenen Asya İş Birliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere başkent Doha’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, toplantı arasında basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman Kardeşler’i terörist ilan etme planını eleştirdi. Zarif, "ABD, başkalarını terör örgütü olarak adlandırmaya başlayacak bir konumda değil ve bu konuda ABD’nin herhangi bir girişimini reddediyoruz. ABD bölgedeki en büyük teröristi, yani İsrail’i destekliyor" dedi.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders’in dün yaptığı açıklamaya göre, Trump, Müslüman Kardeşler’e yabancı bir terör örgütü statüsü vermek konusunda ulusal güvenlik ekibine danıştı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da aynı fikirde olduğu öne sürüldü.
Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanlığının çeşitli ulusal güvenlik ve diplomatik yetkililerle birlikte harekete karşı çıktığı ve bunun yerine daha sınırlı bir adım önerdiği bildirildi.
ABD’nin Müslüman Kardeşler ile ilgili açıklaması, Devlet Başkanı Abdufettah Sisi’nin 9 Nisan’da gerçekleşen Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında harekete geçmesi için ABD başkanına çağrıda bulunduktan sonra geldi.

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