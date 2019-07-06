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İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

İran BM Viyana Ofisi Misyonu: - "Anlaşmaya zarar veren asıl ülke olarak ABD'nin özel toplantı talebinde bulunması, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle çeliştiğinin göstergesidir"

VİYANA (AA) - İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Misyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin, tek taraflı ve hukuka aykırı olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilerek anlaşmaya zarar verdiği ve anlaşmanın uluslararası toplum tarafından uygulanmasını engellemek için çeşitli yollara başvurduğu belirtilerek, ABD'nin anlaşmaya ilişkin tutumu "üzücü bir ironi" olarak nitelendi.

"Anlaşmaya zarar veren asıl ülke olarak ABD'nin özel toplantı talebinde bulunması, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle çeliştiğinin göstergesidir" ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İran'ın ABD'nin yol açtığı duruma göre verdiği son kararlar, KOEP kapsamında taahhütlerini uygulamak isteyen herkese yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere anlaşmanın kaybedilmiş bakiyesini geri getirme eğilimindedir ve anlaşmanın hükümlerine tamamen uymaktadır, özellikle de paragraf 26 ve 36."

Açıklamada, son gelişmelerin UAEA'nın güvence denetimi ve yönetim kuruluyla ilgisi olmadığı, KOEP'nin uygulanması ile ilgili konuların öngörülen mekanizmalarda görüşüleceği vurgulandı.

ABD'nin BM Viyana Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Jackie Wolcott'un, ajansın yönetim kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporunu görüşmek üzere özel bir toplantı yapmasını talep ettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran nükleer anlaşması uaea Uluslararası Atom Enerjisi Ajans

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