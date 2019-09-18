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İran'dan ABD'nin suçlamalarına kınama

18.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

İran, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların arkasında olduğu iddialarını bir kez daha reddetti.

İran'dan ABD'nin suçlamalarına kınama

Washington saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.İran resmi haber ajansı İRNA'nın verdiği habere göre, Tahran yönetimi Washington'a gönderdiği resmi bir mektupla, Suudi Arabistan'ın kamuya ait iki büyük petrol rafinerisine Cumartesi günü düzenlenen saldırılarla bağlantısının olmadığını iletti. Yazıda "İran'ın saldırılarda hiç bir rolü bulunmuyor" denilerek ABD'nin İran'a yönelik bu yöndeki suçlamaları da kınandı.

İRNA'nın haberine göre, söz konusu mektup Pazartesi sabahı ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği'ne iletildi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'daki petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu göründüğünü belirterek, ancak saldırıların sorumluluğunun kime ait olduğu konusunda yapılacak incelemelerin "nihai” sonucunu bekleyeceklerini ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün yaptığı açıklamada saldırıların "Yemenli milislerin Riad'a yönelik bir uyarısı" olduğuna yönelik söylemini yineledi.

Ruhani, Pazartesi günü Ankara'da Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in de katıldığı üçlü Suriye zirvesi sonrasında, "Yemenlilerin kendilerine yönelik saldırılar karşısında kendilerini savunma hakkı vardır. Bu saldırılar Yemen'de yıllardır devam eden saldırılara verilen karşılıktır" demişti.

Pompeo'dan Suudi Arabistan'a ziyaret

Öte yandan Salı günü ABD'den hükümet temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair veriler bulunduğu belirtildi. ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo da saldırılara olası misillemeleri görüşmek için bugün Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'dan ise şimdiye kadar SİHA saldırılarıyla ilgli herhangi bir tarafı suçlayan bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında kimin olduğunu bilmediklerini söyledi.

Saldırıları Husi milisleri üstlendi

Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırıları Yemen'deki Husi milisleri üstlenmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen’de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

dpa,afp,rtr, MK/BK

©Deutsche Welle Türkçe

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