İran'dan ABD'nin suçlamalarına kınama

Washington saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.İran resmi haber ajansı İRNA'nın verdiği habere göre, Tahran yönetimi Washington'a gönderdiği resmi bir mektupla, Suudi Arabistan'ın kamuya ait iki büyük petrol rafinerisine Cumartesi günü düzenlenen saldırılarla bağlantısının olmadığını iletti. Yazıda "İran'ın saldırılarda hiç bir rolü bulunmuyor" denilerek ABD'nin İran'a yönelik bu yöndeki suçlamaları da kınandı.

İRNA'nın haberine göre, söz konusu mektup Pazartesi sabahı ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği'ne iletildi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'daki petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu göründüğünü belirterek, ancak saldırıların sorumluluğunun kime ait olduğu konusunda yapılacak incelemelerin "nihai” sonucunu bekleyeceklerini ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün yaptığı açıklamada saldırıların "Yemenli milislerin Riad'a yönelik bir uyarısı" olduğuna yönelik söylemini yineledi.