İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasındaki başarısızlığı nedeniyle “maksimum yalana” başvurduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan’da iki petrol tesisine düzenlenen saldırı ile ilgili ABD’nin İran’ı suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi. Musevi, Suudi Arabistan’ın 5 yılı aşkındır Yemen’i işgal ettiğini belirterek, “Yemen halkı da saldırılara karşı kendilerini savunmaktadır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un İran’ı suçlayan açıklamalarına ilişkin Musevi, “Uluslararası ilişkilerde düşmanlık inandırıcı ve mantıklı bir çerçeveye sahiptir. Amerikalılar böyle bir ilkeye dahi uymaktan uzaktalar” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu ve bu politikalarını maksimum yalana çevirdiğini söyleyen Musevi, “ABD tarafından yapılan bu yöndeki açıklamalar, istihbarat örgütlerinin bir ülkeyi yıpratma ve ona yönelik gelecekte uygulanacak politikalara ortam hazırlamak için atılan adımlara benzemektedir” dedi.