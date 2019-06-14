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İran’dan ABD’nin suçlamasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Umman Denizi’nde saldırıya uğrayan petrol tankerlerinden İran’ı sorumlu tutan açıklamasına tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı’nın güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır.

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Umman Denizi’nde saldırıya uğrayan petrol tankerlerinden İran’ı sorumlu tutan açıklamasına tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı’nın güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Son yaşanan hadisede İran üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiştir" dedi.
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Umman Denizi’nde saldırıyı uğrayan iki petrol tankerinden İran’ı sorumlu tutan açıklamasına tepki göstererek "Hürmüz Boğazı’nın güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Son yaşanan hadisede İran üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş ve hızlı bir şekilde olay yerine giderek müdahalede bulunmuştur” dedi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran temasları esnasında saldırının gerçekleştiğine dikkat çeken İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, "Öyle görünüyor ki sayın Pompeo ve diğer ABD’li yetkililer için petrol tankerlerine yönelik böylesi saldırılardan dolayı İran’ı suçlamak en rahat ve basit iştir. Japonya Başbakanı gerginliği azaltmak için İran’ın bir numaralı ismi ile görüşürken hangi gizli eller bu çabaları etkilemek istemektedir? Bundan kimler faydalanmaktadır?” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi son olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya hitap ederek ”Sayın Pompeo bu açıklamalarınız gülünç ve şakadan ziyade tehlikeli ve endişe verici” dedi.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğü sırada Umman açıklarında, İran’a yakın Caks limanına 23 mil uzaklıkta iki petrol gemisine saldırı gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saldırıya ilişkin açıklamasında, saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuştu.

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