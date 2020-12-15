İran’dan ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına tepki

ABD’li senatörler ise kararı savundu.ABD’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı almasına İran’dan tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu kararla "ABD’nin yaptırım bağımlılığı ve uluslararası hukuku hiçe sayışının" bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye’ye yaptırım kararını sert biçimde kınadıklarını" yazdı. Yaptırımlara karşı Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olduklarını belirten Zarif, söz konusu tweeti ‘’#NeighborsFirst” (Önce komşular) etiketiyle paylaştı.

Dün açıklanan yaptırım kararına bir tepki de Rusya’dan gelmişti. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin bu adımının uluslararası hukuka karşı bir kibirliliğin göstergesi olduğunu ifade etmişti. Yaptırım kararının sürpriz olmadığını söyleyen Lavrov, söz konusu kararı ABD tarafından alınan "yasa dışı, tek taraflı ve zorlayıcı önlemler" olarak nitelendirmişti.

Senatörlerden yaptırım kararına destek

ABD'de ise hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler Ankara’ya karşı yaptırım kararını savundu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, söz konusu yaptırımların "çok daha önce devreye sokulması gerektiğini" söyledi. Demokrat Partili senatör Chris Van Hollen ise Kongre’nin Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya mecbur bırakan kararından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ulusal güvenliğimiz ve sadık NATO müttefiklerimizi koruma konusunda ödün vermeyeceğiz" diye yazdı.