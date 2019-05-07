İran'dan ABD'nin uçak gemili gözdağına tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti.

Hüsrevi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edecekleri yönünde İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD yönetimini eleştirdi.

Hüsrevi, ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce İran ordusunun sıkı kontrolü çerçevesinde Akdeniz'e giriş yaptığını ifade ederek, "Bolton, askeri ve güvenlik anlayışından yoksundur. Yaptığı açıklamalar da daha çok gösteri amaçlıdır ve etkisiz bir gelişmenin psikolojik savaş için acemice kullanılmasıdır." dedi.

ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli olarak başarısız olduğunu savunan Hüsrevi, "ABD ordusunun ve komutanlarının, İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.