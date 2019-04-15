İran'dan ABD'nin Venezuela ile ilgili açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İranlı uzmanların Venezuela hükümetinin talebi üzerine ülkedeki su ve elektrik sisteminin iyileştirilmesi için yardımcı olduğunu belirtti.

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran'ın Venezuela'nın iç işlerine müdahale ettiği" yönündeki ifadelerini kınadı.

Donald Trump liderliğindeki ABD'nin 19. yüzyılda olduğu gibi Latin Amerika'yı kendi arka bahçesine dönüştürmek istediğini kaydeden Musevi, "ABD şunu unutuyor; tüm dünya halkları gibi Latin Amerika halkı da uyandı ve zaman çarkı geri dönmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı uzmanların Venezuela hükümetinin talebi üzerine ülkedeki su ve elektrik sisteminin iyileştirilmesi için yardımcı olduğunu aktaran Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Venezuela’nın 30 milyar dolarlık döviz rezervini yağmalayarak ekonomik terörle Venezuela halkını hedef almıştır. ABD, Venezuela halkına, meşru hükümete karşı ayaklanma ya da açlığa katlanma seçeneklerini sunuyor."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı açıklamada "İran'ı Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.

İran'ın özel hava yolu şirketi Mahan Air, 8 Nisan'da Tahran'dan Venezuela'nın başkenti Karakas'a doğrudan seferlere başlamıştı.

