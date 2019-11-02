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İran’dan ABD’nin yeni yaptırım kararına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ABD’nin açıkladığı inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek, bunun ABD’nin diplomasideki zayıflığını gösterdiğini ileri sürdü.  ABD’nin açıkladığı İran’ın inşaat sektörüne yönelik yaptırımları ile ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, “Maalesef, ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatik ve mantıklı girişimlerde bulunma konusunda yetersiz ve yalnızca ekonomik teröre ve zorbalığa dayanıyor.

İran, (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ABD’nin açıkladığı inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek, bunun ABD’nin diplomasideki zayıflığını gösterdiğini ileri sürdü.
ABD’nin açıkladığı İran’ın inşaat sektörüne yönelik yaptırımları ile ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, “Maalesef, ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatik ve mantıklı girişimlerde bulunma konusunda yetersiz ve yalnızca ekonomik teröre ve zorbalığa dayanıyor. ABD’nin diğer ülkelerle ve hatta uluslararası ve çok taraflı mekanizmalarla ilgili olarak kullandığı zorbalık diplomasisi küresel bir sorun haline gelmiştir. ABD, süregelen İran yaptırımları yerine kuruntularından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeli" diye konuştu.

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