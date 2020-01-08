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  4. İran'dan ABD'ye "Bölgemizden çekilin" uyarısı:

İran'dan ABD'ye "Bölgemizden çekilin" uyarısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 05:42 | Son Güncelleme

"Bu gece atılan adım başlangıçtı, ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmeliler"

ANKARA/TAHRAN (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Sarallah Karargahı Komutan Vekili İsmail Kevseri, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Washington'un her adımına karşılık vereceklerini söyledi.

İran medyasına göre, ABD üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yapan Kevseri, "Yapmayacağımız bir şeyi söylemeyiz. Bu gece atılan adım başlangıçtı. ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililere, Donald Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulunan Kevseri, "Aksi halde onların bölgedeki güçleri zarar görür. Attıkları her adıma karşılık verileceğini bilmelidirler. ABD bölgeyi terk etmelidir. ABD'yi rahat bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yaptırım listesindeki İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Irak'taki hava üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin Twitter hesabından "sert intikam" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bölgemizden defolun" ifadesine yer verdi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, ABD üslerinin Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah kentinden fırlatılan katı yakıtlı "Fatih" füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

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