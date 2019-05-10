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İran’dan ABD’ye cevap geldi: "Müzakere olmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı General Yedullah Cevani, ABD’nin yeni müzakere teklifine karşılık, "ABD ile müzakere olmayacak, Amerikalılar da bize karşı bir askeri adım atma cesaretini gösteremeyecekler” dedi.İran Devrim Muhafızları Komutanı Siyasi Yardımcısı General Yedullah Cevani, baskı altında ABD ile müzakere yapmayacaklarını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı General Yedullah Cevani, ABD’nin yeni müzakere teklifine karşılık, "ABD ile müzakere olmayacak, Amerikalılar da bize karşı bir askeri adım atma cesaretini gösteremeyecekler” dedi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Siyasi Yardımcısı General Yedullah Cevani, baskı altında ABD ile müzakere yapmayacaklarını ifade etti. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na özel konuşan General Cevani, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir müzakere teklifine ’müzakere olmayacak’ şeklinde cevap verdi.
ABD’nin yaptırımlar ve siyasi baskılar ile İran’ı yeni bir müzakereye çekmeye çalıştığını söyleyen General Cevani, "Trump ve ekibi İran’da karşılık çıkacağına ve İran’ın bu krizden kurtulmak için ABD ile müzakere yapacağına inanmaktaydı. Ancak bu gerçekleşmedi” dedi.
İran’ın hiçbir zaman ABD’ye güvenmediğini söyleyen General Cevani, "ABD ile müzakere olmayacak, Amerikalılar da bize karşı bir askeri adım atma cesaretini gösteremeyecekler" ifadelerini kullandı.
İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin kararın, anlaşmaya muhatap ülkeleri tekrar anlaşmaya çekmek için alındığını dile getirdi.
Nükleer anlaşmaya muhatap ülkelerin anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri için bu kararı aldıklarını söyleyen İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hüsrevi, " Bu yönde aşamalı olarak ilerleyeceğiz” dedi.

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