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İran'dan ABD'ye ekonomik saldırganlık suçlaması

27.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

İran'ın ABD'yi anlaşmalara aykırı olarak yaptırım uygulamakla suçladığı dava Uluslararası Adalet Divanı'ndan görülmeye başlandı.

İran ABD'nin yaptırımları derhal kaldırmaya mahkum edilmesini istiyor.Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmeye başlanan İran'ın ABD yaptırımlarına yönelik açtığı duruşmada konuşan İran İslam Cumhuriyeti'nin avukatı Mohsen Mohebi, ABD'nin uyguladığı yeni yaptırımların yasa dışı ve saldırgan bir politikanın ifadesi olduğunu söyledi. Avukat Mohebi, ABD'nin politikasının "ülkesine karşı uygulanan su katılmamış ekonomik saldırganlık" olduğunu söyledi.

İran, ABD'nin uygulamaya başladığı yaptırımların 1955 yılında ABD ile imzalanan dostluk anlaşmasına aykırı olduğu gerekçesiyle Temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Pazartesi günü başlayan ve dört gün sürecek davanın başlangıcında konuşan Mohebi, ABD yaptırımlarının İran ekonomisine "dramatik boyutlardaki etkileri" nedeniyle davanın acil olarak görülmesi çağrısında bulundu.

İran Divan'dan ABD'yi yaptırımlara derhal son vermeye ve İran'a tazminat ödemeye mahkum etmesini istiyor. ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile beş daimi BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal etmişti. Bu kararının ardından ABD, 2015'teki nükleer anlaşma ile İran'a yönelik kaldırılan yaptırımları geçtiğimiz aylarda tekrar yürürlüğe koymuştu.

Mohebi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarında da belirtildiği gibi İran'ın anlaşmanın maddelerine uyduğunu ve ABD'nin "yalan iddialarla" ve "uydurma kanıtlarla iç politika ajandasını uyguladığını" söyledi. Mohebi yaptırımların İran ekonomisi açısından olumsuz sonuçlara yol açacağını ve "temel sağlık hizmetleri garantisiyle güvenliği de tehdit ettiğini" belirtti. Mohebi, İran'ın ekonomisinin ABD tarafından "boğulmasına" hiç kuşkusuz en güçlü direnişi göstereceğini de sözlerine ekledi.

DW,dpa,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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