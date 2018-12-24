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İran'dan ABD'ye gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari, ABD uçak gemisinin kara sularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini, ülkelerini savunmaya hazır olduklarını ifade etti

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari, ABD uçak gemisi USS John C. Stennis'in kara sularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Ordusu Dafus Üniversitesi "Araştırmacıları Takdir Töreni" sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seyari, "Bu savaş gemisi onca zamandır Basra Körfezi'nde yoktu ancak onun gibi gemiler hep vardı. Stennis'in hiçbir şeklide kara sularımıza yaklaşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Seyari, ABD'nin kendilerine karşı adım atamayacağını ve yaptıkları tatbikatlarla ABD'nin güç gösterisi karşısında durabileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, ABD'nin bölgeye savaş gemisi göndermesinin kendileri için önemli olmadığının altını çizen Seyari, ülkelerini savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

- ABD savaş gemisinin Basra Körfezi'ne girişi

ABD uçak gemisi USS John C. Stennis dört gün önce Basra Körfezi'ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızları'na ait yaklaşık 30 gemi onlara eşlik etmiş ve gemi grubunun yakınlarına füze fırlatmıştı.

İran, ABD'nin savaş gemisi hamlesine karşı Basra Körfezi'nde kapsamlı tatbikat düzenlemişti.

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Basra Körfezi Habibullah Seyari İRAN USS John C. Stennis

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