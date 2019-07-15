İran'dan ABD'ye koşullu diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanı Zarif ise sınırlı vizeyle gittiği ABD’de temaslarda bulunacak.Tahran ve Washington arasındaki gerginliğin yeniden tırmandığı bir dönemde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam İran televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında ABD'ye diyalog çağrısında bulundu. "Biz her zaman görüşmeye inandık" ifadesini kullanan Ruhani, belirli koşullar altında ABD ile masaya oturabileceklerini söyledi. Ruhani, ABD yönetiminin ekonomik yaptırımları kaldırması ve çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde Washington'la hemen görüşebileceklerini dile getirdi. Ruhani bu açıklamayı yaparken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi ve Sosyal İşler Konseyi toplantısına katılmak üzere dün New York'a gitti. Zarif'in BM'nin Eylül ayındaki Genel Kurul oturumuna hazırlık amacıyla yapılacak toplantı sırasında Tahran ve Washington'ın yakınlaşması için girişimlerde de bulunacağı iddia edildi. Zarif ise New York'a varışında İranlı gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan tarafıyla görüşeceği yönündeki söylentileri ne teyit etti ne de yalanladı.

Zarif ve heyetine sınırlı vize Zarif'e verilen ABD'ye giriş vizesinin kısıtlı olduğu ve sadece Birleşmiş Milletler merkezi ve İran heyetinin konakladığı bölge için geçerli olduğu belirtiliyor. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, 24 Haziran'da aralarında Zarif'in de bulunduğu üst düzey bazı İranlı yetkililerin yaptırım listesine ekleneceğini açıklamıştı. Ancak Reuters haber ajansı "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, ABD'nin daha sonra bu adımdan vazgeçtiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran heyetine vize verilmesini onayladığını aktardı. Haberde, nükleer anlaşmazlıkta ABD'nin diplomatik yollardan kaçındığı izlenimine yol açabileceği endişesiyle İran Dışişleri Bakanı'na yönelik böyle bir adımdan vazgeçildiği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'ı yaptırımları sertleştirilmekle tehdit etmişti. Tahran yönetimini uzun zamandan beri uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde bulunmakla suçlayan Trump, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Ancak ABD, geçen yıl uluslararası toplumla İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiştii. Trump yönetimi, Obama döneminde ABD'nin taraf olduğu anlaşmanın kapsamının genişletilmesini istiyor.