HABER

İran'dan ABD'ye koşullu diyalog çağrısı

15.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

İran’ın nükleer programı nedeniyle Tahran-Washington hattında gerilim devam ederken İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD’ye diyalog çağrısı yaptı.

İran'dan ABD'ye koşullu diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanı Zarif ise sınırlı vizeyle gittiği ABD’de temaslarda bulunacak.Tahran ve Washington arasındaki gerginliğin yeniden tırmandığı bir dönemde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam İran televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında ABD'ye diyalog çağrısında bulundu. "Biz her zaman görüşmeye inandık" ifadesini kullanan Ruhani, belirli koşullar altında ABD ile masaya oturabileceklerini söyledi. Ruhani, ABD yönetiminin ekonomik yaptırımları kaldırması ve çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde Washington'la hemen görüşebileceklerini dile getirdi.

Ruhani bu açıklamayı yaparken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi ve Sosyal İşler Konseyi toplantısına katılmak üzere dün New York'a gitti. Zarif'in BM'nin Eylül ayındaki Genel Kurul oturumuna hazırlık amacıyla yapılacak toplantı sırasında Tahran ve Washington'ın yakınlaşması için girişimlerde de bulunacağı iddia edildi. Zarif ise New York'a varışında İranlı gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan tarafıyla görüşeceği yönündeki söylentileri ne teyit etti ne de yalanladı.

Zarif ve heyetine sınırlı vize

Zarif'e verilen ABD'ye giriş vizesinin kısıtlı olduğu ve sadece Birleşmiş Milletler merkezi ve İran heyetinin konakladığı bölge için geçerli olduğu belirtiliyor. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, 24 Haziran'da aralarında Zarif'in de bulunduğu üst düzey bazı İranlı yetkililerin yaptırım listesine ekleneceğini açıklamıştı. Ancak Reuters haber ajansı "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, ABD'nin daha sonra bu adımdan vazgeçtiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran heyetine vize verilmesini onayladığını aktardı. Haberde, nükleer anlaşmazlıkta ABD'nin diplomatik yollardan kaçındığı izlenimine yol açabileceği endişesiyle İran Dışişleri Bakanı'na yönelik böyle bir adımdan vazgeçildiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'ı yaptırımları sertleştirilmekle tehdit etmişti. Tahran yönetimini uzun zamandan beri uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde bulunmakla suçlayan Trump, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Ancak ABD, geçen yıl uluslararası toplumla İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiştii. Trump yönetimi, Obama döneminde ABD'nin taraf olduğu anlaşmanın kapsamının genişletilmesini istiyor.

AB dışişleri bakanları İran'ı görüşecek

Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İran ve Washington arasında yaşanan gerilimi de masaya yatıracak. Tahran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırma kararını geri alması isteyen AB, Tahran'a nasıl bir yanıt verileceği konusunda ortak tutum belirlemeye çalışacak.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçen hafta Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye yazdığı mektupta, "anlaşmanının tarafları, özellikle de ABD, yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın anlaşmadan kısmen çıkacağı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracağı" tehdidinde bulunmuştu. İran'la imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlamasını, bunun karşılığında da İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu.

Reuters,dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Hizbullah Suriye'deki Savaşçılarını ÇekiyorHizbullah Suriye'deki Savaşçılarını Çekiyor
15 Temmuz’la değişen bir hayat15 Temmuz’la değişen bir hayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moskova'da binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi sokağa indi! O ülke ayakta

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

Putin'i yıkan ölüm haberi!

Trump'ın emri sonrası ülke genelinde harekete geçtiler! Baskınlar başladı!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak nehre düştü: Çok sayıda ölü var!

Paraşütçüleri taşıyan uçak nehre çakıldı!

Rum basını, Türkiye'nin doğal gaz bulduğunu öne sürdü

Rum basınından flaş iddia!

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.