İran'dan ABD'ye Nükleer Anlaşma Uyarısı

İran’dan 2015 yılında imzanalan nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere geri dönme konusunda ABD’ye uyarı geldi. İran Anayasal Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Biden yönetiminden ABD’nin bir daha anlaşmadan çekilmeyeceğine dair garanti vermesi istendi.

Konsey Başkanı Ali Şamkani Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Yetkisi olmayan ABD Başkanı garanti vermeye hazır değil. Mevcut statüko devam ederse müzakerelerin sonucu belli” ifadelerini kullandı.

İran’ın bu hafta içerisinde nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelere yeniden başlanması için tarih vermesi bekleniyor. İran’ın Nükleer Başmüzakerecisi Ali Bagheni Kani, ülkesinin Kasım ayı sonu gibi müzakerelere dönebileceğini söylemişti.

ABD’nin bir önceki Başkan Donald Trump tarafından 2015 yılında imzalanan anlaşmadan çekilmesinin ardından Biden yönetimiyle birlikte 6 ülke ve İran Nisan ayında yeniden müzakere masasına oturmuşlardı. Müzakereler İran’da Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle kesintiye uğradı.

ABD ve diğer batılı ülkeler İran’ı biran önce müzakerelere dönmesi ve 2015 yılında imzanalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi konusunda uyarıyorlar.

