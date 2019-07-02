İran'dan ABD'ye 'nükleer' yalanlama

Ancak İran'ın uzun zamandır mutabakatın şartlarını ihlal ettiğini öne süren ABD'nin iddiasını yalanladı.Tarafı olduğu nükleer anlaşmanın izin verdiği uranyum stoku sınırını aştığını doğrulayan Tahran, "İran uzun zamandır mutabakatın şartlarını ihlal ediyordu" açıklamasında bulunan Beyaz Saray'ın bu iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beyaz Saray Basın sözcüsü Stephanie Grisham tarafından yapılan açıklamaya tepkisini Twitter üzerinden gösterdi.

Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray açıklamasındaki "İran'ın, anlaşmanın koşullarını, mutabakattan önce dahi ihlal ettiğine dair en ufak bir şüphe yok" ifadesini işaretleyen Zarif, "Cidden mi?" diye yazdı.

Tahran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Almanya ve Avrupa Birliği ile 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma, İran'ın düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu azami 300 kilogramda tutmasını öngörüyor. Söz konusu mutabakat, ABD'nin 2018'de Başkan Donald Trump'ın kararıyla anlaşmadan çekilmesinin ardından tehlikeye girmişti.