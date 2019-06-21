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İran'dan ABD'ye "savaş istemiyorsanız yaptırımları hafifletin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina: "Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir" "Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD yönetimine, savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarının devamının savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aşina açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir. Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz."

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ABD İRAN İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina

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