İran'dan ABD'ye tanker uyarısı: Sonuçları ağır olur

ABD'yi uyaran İran, tankere yönelik yeni bir girişimin sonuçlarının "ağır" olacağını belirtti.Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık'ta el koyulan İran petrol tankeri "Grace 1", serbest bırakılması yönünde verilen karar sonrası Yunanistan'ın Kalamata kentine doğru hareket etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, ismi değiştirilerek "Adrian Darya 1" adı verilen tankere yönelik yeni bir el koyma girişiminde bulunulmaması için ABD'yi uyardı. Musevi, "böyle bir hatanın ağır sonuçlara neden olacağını" belirtmek için başta İsviçre Büyükelçiliği olmak üzere resmi kanallar aracılığıyla Amerikalı yetkililere "gerekli uyarıları" yaptıklarını söyledi. Washington ile Tahran arasında diplomatik ilişki bulunmadığı için ABD'yi İran'da İsviçre temsil ediyor.

ABD, İran tankerinin serbest bırakılmaması için geçen hafta Cebelitarık yönetimine çağrıda bulunmuştu. Ancak Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tankerin hareketine izin verilmesi yönünde karar almıştı.