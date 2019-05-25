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İran’dan ABD’ye tehdit: ”Gemilerinizi batırırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, ABD’nin Ortadoğu’ya yeni asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmesinde ”ABD savaş gemilerini batırırız” dedi.İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, İran milletinin ABD yönetimini terörist nitelendirdiğini söyleyerek "ABD bölgeye 2 savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, ABD’nin Ortadoğu’ya yeni asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmesinde ”ABD savaş gemilerini batırırız” dedi.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, İran milletinin ABD yönetimini terörist nitelendirdiğini söyleyerek "ABD bölgeye 2 savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın. Bu savaş gemilerini en ufak hatalarında 2 adet füzemizle denizin dibine göndeririz” ifadelerini kullandı.
İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Rashid de ABD Başkanı Donald Trump’a tepki göstererek İran Meclis’inde yaptığı konuşmasında Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi’nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağına işaret ederek ”Düşmanı uyarıyorum. İran milletinin gücü ve iradesinde yanlış hesaplamalar yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

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